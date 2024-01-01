SYS | SYS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SYS Hızlı Proje Tanıtımı
Syscoin, Bitcoin ile birleştirilmiş İş Kanıtı blok zinciridir. Temelinde çift katmanlı bir blok zinciridir: Çekirdek Syscoin blok zincirinin kendisidir ve birlikte çalışan, akıllı sözleşme işlevselliği sağlayan NEVM (Ağla Geliştirilmiş Sanal Makine) adlı Ethereum Sanal Makinesi (EVM) katmanıdır.SYS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSYS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSYS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz888,000,000