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Syscoin, Bitcoin ile birleştirilmiş İş Kanıtı blok zinciridir. Temelinde çift katmanlı bir blok zinciridir: Çekirdek Syscoin blok zincirinin kendisidir ve birlikte çalışan, akıllı sözleşme işlevselliği sağlayan NEVM (Ağla Geliştirilmiş Sanal Makine) adlı Ethereum Sanal Makinesi (EVM) katmanıdır.