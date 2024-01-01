SYP | SYP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SYP Hızlı Proje Tanıtımı
Sypool Protocol is an asset management protocol where manages users' wealth and provides a platform for trading teams to deploy their strategies and raise money (tokens).SYP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SYP Token MEXC'de
MEXC Borsası, SYP (SYP) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SYP
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak SYP satın almak veya MEXC SYP ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için SYP tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SYP vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSYP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSYP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000