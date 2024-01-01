Synchroni | SYNC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Synchroni Hızlı Proje Tanıtımı
Synchroni Coin, farklı blok zincirlerini senkronize etmeyi, kesintisiz bağlantıyı teşvik etmeyi ve toplulukları güçlendirmeyi amaçlayan ileri görüşlü bir blok zinciri projesidir. Projede, birlikte çalışabilirlik, güvenlik ve merkeziyetsiz bir gelecek için umut vizyonu önemsenmektedir.Synchroni geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSYNC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSYNC
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000