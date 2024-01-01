Synapse | SYN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Synapse Hızlı Proje Tanıtımı
Synapse, blok zincirleri arasında sürtünmesiz birlikte çalışabilirliği güçlendiren bir çapraz zincir katmanı protokolüdür. Varlıkları köprüleyin ve herhangi bir zincire swap edin.Synapse geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SYN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSYN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSYN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz250,000,000