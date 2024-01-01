Synapse geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Synapse, blok zincirleri arasında sürtünmesiz birlikte çalışabilirliği güçlendiren bir çapraz zincir katmanı protokolüdür. Varlıkları köprüleyin ve herhangi bir zincire swap edin.