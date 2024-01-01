SXP | SXP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SXP Hızlı Proje Tanıtımı
Solar, açık kaynak geliştiricileri ve topluluk katılımı tarafından desteklenen kurumsal düzeyde bir blok zinciri ekosistemidir.SXP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSXP
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSXP
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.2 USDT
Maksimum Arz