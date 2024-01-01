Swerves | SWRV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Swerves Hızlı Proje Tanıtımı
Swerves is Curve's fork project Swerve uses fair token distribution, no pre-mining and private placement, and is completely owned by the community. Swerve allows users to provide liquidity to Swerve to obtain ySWRV tokens, and then mortgage them into Swerve DAO to earn SWRV tokens. Swerve will issue a total supply of 33 million SWRV rewards in governance tokens over 6 years. In order to encourage growth, Swerve will provide more SWRV rewards in the first two weeks, approximately 9 million SWRV token rewards, and the first year. SWRV token rewards are the same.Swerves geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSWRV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSWRV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz33,000,000