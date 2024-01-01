Sprint | SWP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Sprint Hızlı Proje Tanıtımı
SWP, Sprint projesinin kalbi ve ruhudur. Bir fayda tokeni olarak, Sprint ekosistemi içinde çok sayıda amaca hizmet eder. Sadece dijital bir varlık değil; çeşitli özelliklerin ve fırsatların kilidini açan bir anahtardır. İster Move-to-Earn etkinliklerine katılın, ister DeFi bölgelerinde stake edin veya NFT Pazaryeri'nde işlem yapın, SWP eylemlerinizi besleyen para birimidir. Çok yönlülüğü ve platforma entegrasyonu, onu kullanıcı deneyiminin önemli bir parçası haline getirir.Sprint geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSWP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSWP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000