Game Verse | SWO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Game Verse Hızlı Proje Tanıtımı
Sword and Magic World (SWO), Game Verse tarafından desteklenen bir açık dünya deneyiminde hızlı aksiyon savaşlarını ve sürükleyici maceraları bir araya getiren, oynaması ücretsiz MMORPG türü bir oyundur. Game Verse, KOSDAQ'ta listelenen LongTu Korea şirketinin çekirdek üyeleri tarafından kurulan lider bir küresel GameFi ve Metaverse platformudur. Blok zinciri oyunları yayınlama ve geliştirme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip olan Game Verse, Google, ONEstore ve Kakao gibi en iyi oyun dağıtım kanallarıyla değerli ortaklıklar kurmuştur. Ayrıca Game Verse, hem Web 2.0 hem de Web 3.0 yayıncılık yöntemleriyle oyun olarak piyasaya sürülecek çeşitli alanlardan bol miktarda IP kaynağına sahiptir. Web 2.0 kullanıcılarını Web 3.0'a dönüştürmeyi hedefleyen Game Verse, güçlü endüstri uzmanlığı ve ortaklıkları sayesinde bu hedefe ulaşmak için iyi bir konuma sahiptir.Game Verse geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSWO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSWO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz120,000,000