Swim Spread Wisdom | SWIM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Swim Spread Wisdom Hızlı Proje Tanıtımı
"Ödüller Sunan Bilgelik Hizmet Platformu. Gelecek nesillerin ve daha sağlıklı bir dünyanın yararına bilgeliği teşvik etmek için merkeziyetsiz bir ağda bilge yardımcı programlardan oluşan ilk topluluğa katılmak için bilgeliği yayın."Swim Spread Wisdom geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SWIM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSWIM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSWIM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,700,000,000