Swim Spread Wisdom geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

"Ödüller Sunan Bilgelik Hizmet Platformu. Gelecek nesillerin ve daha sağlıklı bir dünyanın yararına bilgeliği teşvik etmek için merkeziyetsiz bir ağda bilge yardımcı programlardan oluşan ilk topluluğa katılmak için bilgeliği yayın."