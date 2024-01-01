SafeWard AI | SWI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SafeWard AI Hızlı Proje Tanıtımı
SafeWardAI, dijital varlıkların karmaşık dünyasında kripto para yatırımcılarını desteklemek ve onlara rehberlik etmek için tasarlanmış yenilikçi bir projedir. Öncelikli hedefimiz, kripto yatırımcılarına temel yönergeler sağlamak üzere tasarlanmış yapay zeka destekli bir sohbet robotudur. Sağlanan bilgiler finansal tavsiye niteliğinde olmamakla birlikte, sohbet robotumuz kullanıcılara kripto para ortamını anlama, bilinçli kararlar verme ve güvenliği sağlama konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır.SafeWard AI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SWI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSWI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSWI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz123,456,789,123,456