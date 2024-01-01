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SafeWardAI, dijital varlıkların karmaşık dünyasında kripto para yatırımcılarını desteklemek ve onlara rehberlik etmek için tasarlanmış yenilikçi bir projedir. Öncelikli hedefimiz, kripto yatırımcılarına temel yönergeler sağlamak üzere tasarlanmış yapay zeka destekli bir sohbet robotudur. Sağlanan bilgiler finansal tavsiye niteliğinde olmamakla birlikte, sohbet robotumuz kullanıcılara kripto para ortamını anlama, bilinçli kararlar verme ve güvenliği sağlama konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır.