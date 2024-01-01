SwissCheese | SWCH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SwissCheese Hızlı Proje Tanıtımı
Swisscheese, bireysel yatırımcıları güçlendirmek ve tamamen merkeziyetsiz bir finansal ekosistemi desteklemek için tasarlanmış, çığır açan bir blok zinciri tabanlı platformdur.SwissCheese geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SWCH Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSWCH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSWCH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz120,000,000