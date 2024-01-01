SWASH | SWASH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SWASH Hızlı Proje Tanıtımı
Swash is an ecosystem of tools and services that enable people, businesses, and developers to unlock the latent value of data by pooling, securely sharing, and monetising its value.SWASH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SWASH Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSWASH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSWASH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000