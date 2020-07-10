TrustSwap | SWAP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TrustSwap Hızlı Proje Tanıtımı
TrustSwap, insanların güvenli ve güvenilir bir şekilde para alışverişi yapmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir platformdur. Sizin ve dünyadaki herhangi birinin birlikte güvenli kripto para işlemleri yapmanızın kolay bir yoludur.TrustSwap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SWAP Token MEXC'de
MEXC Borsası, TrustSwap (SWAP) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SWAP
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSWAP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSWAP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-07-10
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000