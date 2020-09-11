SUN | SUN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SUN Hızlı Proje Tanıtımı
SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.SUN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SUN Token MEXC'de
MEXC Borsası, SUN (SUN) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SUN
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak SUN satın almak veya MEXC SUN ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için SUN tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SUN vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSUN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı太陽
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-09-11
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz