SUKU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SUKU, işletmeleri ve tüketicileri birbirine bağlayan bir hizmet olarak tedarik zinciri platformu sunar. Tedarik zincirlerini daha şeffaf, verimli ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan blok zinciri tabanlı bir ekosistemdir.