SUKU | SUKU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SUKU Hızlı Proje Tanıtımı
SUKU, işletmeleri ve tüketicileri birbirine bağlayan bir hizmet olarak tedarik zinciri platformu sunar. Tedarik zincirlerini daha şeffaf, verimli ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan blok zinciri tabanlı bir ekosistemdir.SUKU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SUKU Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSUKU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSUKU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,500,000,000