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SUI | SUI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

SUI Hızlı Proje Tanıtımı

Sui, dijital varlık mülkiyetini hızlı, özel, güvenli ve herkes için erişilebilir kılmak için aşağıdan yukarıya tasarlanmış, türünün ilk örneği bir Katman 1 blok zinciri ve akıllı sözleşme platformudur. Move programlama dilini temel alan nesne merkezli modeli, paralel yürütme, saniyenin altında kesinlik ve zengin zincir üstü varlıklar sağlar. Yatay olarak ölçeklenebilir işleme ve depolama ile Sui, düşük maliyet ve rakipsiz hız ile çok çeşitli uygulamaları destekler. Sui, blok zincirinde adım işlevli bir ilerleme ve içerik üreticilerin ve geliştiricilerin kaliteli, kullanıcı dostu deneyimler oluşturabilecekleri bir platformdur.
SUI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SUI Token MEXC'de

MEXC Borsası, SUI (SUI) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SUI alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak SUI satın almak veya MEXC SUI ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için SUI tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SUI vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSUI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSUI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000
SUI Fiyat HesaplayıcıSUI Satın Alma

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