SUI | SUI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SUI Hızlı Proje Tanıtımı
Sui, dijital varlık mülkiyetini hızlı, özel, güvenli ve herkes için erişilebilir kılmak için aşağıdan yukarıya tasarlanmış, türünün ilk örneği bir Katman 1 blok zinciri ve akıllı sözleşme platformudur. Move programlama dilini temel alan nesne merkezli modeli, paralel yürütme, saniyenin altında kesinlik ve zengin zincir üstü varlıklar sağlar. Yatay olarak ölçeklenebilir işleme ve depolama ile Sui, düşük maliyet ve rakipsiz hız ile çok çeşitli uygulamaları destekler. Sui, blok zincirinde adım işlevli bir ilerleme ve içerik üreticilerin ve geliştiricilerin kaliteli, kullanıcı dostu deneyimler oluşturabilecekleri bir platformdur.SUI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SUI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSUI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSUI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000