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Sudoswap AMM - veya kısaca justsudoswapfor - özelleştirilebilir bağlantı eğrileri kullanarak NFT'den token'a swapları (ve tersi) kolaylaştıran minimal, gaz açısından verimli otomatikleştirilmiş bir piyasa yapıcı (AMM) protokolüdür. sudoswap, ERC721 NFT'lerin yanı sıra tüm ETH ve ERC20 tokenlerini destekler.