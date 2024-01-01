SUDO GOVERNANCE | Sudo Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SUDO GOVERNANCE Hızlı Proje Tanıtımı
Sudoswap AMM - veya kısaca justsudoswapfor - özelleştirilebilir bağlantı eğrileri kullanarak NFT'den token'a swapları (ve tersi) kolaylaştıran minimal, gaz açısından verimli otomatikleştirilmiş bir piyasa yapıcı (AMM) protokolüdür. sudoswap, ERC721 NFT'lerin yanı sıra tüm ETH ve ERC20 tokenlerini destekler.SUDO GOVERNANCE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Sudo Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSUDO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSUDO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz60,000,000