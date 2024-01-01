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SUDO GOVERNANCE | Sudo Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

SUDO GOVERNANCE Hızlı Proje Tanıtımı

Sudoswap AMM - veya kısaca justsudoswapfor - özelleştirilebilir bağlantı eğrileri kullanarak NFT'den token'a swapları (ve tersi) kolaylaştıran minimal, gaz açısından verimli otomatikleştirilmiş bir piyasa yapıcı (AMM) protokolüdür. sudoswap, ERC721 NFT'lerin yanı sıra tüm ETH ve ERC20 tokenlerini destekler.
SUDO GOVERNANCE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Sudo Token MEXC'de

MEXC Borsası, SUDO GOVERNANCE (Sudo) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de Sudo alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak SUDO GOVERNANCE satın almak veya MEXC Sudo ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için SUDO GOVERNANCE tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen Sudo vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSUDO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSUDO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz60,000,000
SUDO Fiyat HesaplayıcıSUDO GOVERNANCE Satın Alma

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