STRK | STRK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
STRK Hızlı Proje Tanıtımı
Starknet, Ethereum için sıfır bilgi birikimi (ZK rollup) olarak da bilinen izne tabi olmayan bir Validity-Rollup'tur. Bir Katman 2 (L2) blok zinciri olarak çalışır ve herhangi bir dApp'in Ethereum'un birleştirilebilirliği ve güvenliğinden ödün vermeden işlemlerinde büyük ölçeğe ulaşmasını sağlar.STRK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSTRK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSTRK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000