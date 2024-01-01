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Starknet, Ethereum için sıfır bilgi birikimi (ZK rollup) olarak da bilinen izne tabi olmayan bir Validity-Rollup'tur. Bir Katman 2 (L2) blok zinciri olarak çalışır ve herhangi bir dApp'in Ethereum'un birleştirilebilirliği ve güvenliğinden ödün vermeden işlemlerinde büyük ölçeğe ulaşmasını sağlar.