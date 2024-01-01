Strike Finance | STRIKE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Strike Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Strike, kullanıcıların kripto paralarını platform tarafından desteklenen çeşitli piyasalardan birine yatırarak faiz kazanmalarını sağlayan bir DeFi ödünç verme protokolüdür.Strike Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
STRIKE Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSTRIKE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSTRIKE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz6,540,888