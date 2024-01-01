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Stratos | STOS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Stratos Hızlı Proje Tanıtımı

Stratos, ölçeklenebilir, güvenilir, kendi kendini dengeleyen bir depolama, veritabanı ve hesaplama ağı sağlayan yeni nesil merkeziyetsiz Data Mesh'tir. Stratos, güvenilmezlik, izlenebilirlik, doğrulanabilirlik, gizlilik ve diğer rekabetçi güçler dahil olmak üzere dağıtılmış bir protokolün merkeziyetsizlik faydalarını korurken blok zinciri işlem kapasitesini ölçeklendirmek için doğmuştur.
Stratos geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

STOS Token MEXC'de

MEXC Borsası, Stratos (STOS) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de STOS alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Stratos satın almak veya MEXC STOS ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Stratos tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen STOS vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSTOS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSTOS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000
STOS Fiyat HesaplayıcıStratos Satın Alma

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/USDT
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