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Stratos, ölçeklenebilir, güvenilir, kendi kendini dengeleyen bir depolama, veritabanı ve hesaplama ağı sağlayan yeni nesil merkeziyetsiz Data Mesh'tir. Stratos, güvenilmezlik, izlenebilirlik, doğrulanabilirlik, gizlilik ve diğer rekabetçi güçler dahil olmak üzere dağıtılmış bir protokolün merkeziyetsizlik faydalarını korurken blok zinciri işlem kapasitesini ölçeklendirmek için doğmuştur.