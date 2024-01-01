Stratos | STOS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Stratos Hızlı Proje Tanıtımı
Stratos, ölçeklenebilir, güvenilir, kendi kendini dengeleyen bir depolama, veritabanı ve hesaplama ağı sağlayan yeni nesil merkeziyetsiz Data Mesh'tir. Stratos, güvenilmezlik, izlenebilirlik, doğrulanabilirlik, gizlilik ve diğer rekabetçi güçler dahil olmak üzere dağıtılmış bir protokolün merkeziyetsizlik faydalarını korurken blok zinciri işlem kapasitesini ölçeklendirmek için doğmuştur.Stratos geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
STOS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSTOS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSTOS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000