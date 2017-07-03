STORJ geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Storj, eşler arasında depolama sözleşmelerinin oluşturulması ve yürütülmesi için dağıtılmış bir ağ oluşturan bir protokoldür. Storj protokolü, ağdaki eşlerin sözleşmeleri müzakere etmesini, veri aktarmasını, uzaktaki verilerin bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini doğrulamasını, verileri almasını ve diğer düğümlere ödeme yapmasını sağlar. Her eş, önemli bir insan etkileşimi olmadan bu eylemleri gerçekleştirebilen otonom bir ajandır. Bu etkileşimler için temel araçların çoğu bu bölümde açıklanmıştır. Protokol belgelerinin tamamı başka bir yerde bulunabilir.