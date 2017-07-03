STORJ | STORJ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
STORJ Hızlı Proje Tanıtımı
Storj, eşler arasında depolama sözleşmelerinin oluşturulması ve yürütülmesi için dağıtılmış bir ağ oluşturan bir protokoldür. Storj protokolü, ağdaki eşlerin sözleşmeleri müzakere etmesini, veri aktarmasını, uzaktaki verilerin bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini doğrulamasını, verileri almasını ve diğer düğümlere ödeme yapmasını sağlar. Her eş, önemli bir insan etkileşimi olmadan bu eylemleri gerçekleştirebilen otonom bir ajandır. Bu etkileşimler için temel araçların çoğu bu bölümde açıklanmıştır. Protokol belgelerinin tamamı başka bir yerde bulunabilir.STORJ geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSTORJ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSTORJ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2017-07-03
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.4097 USDT
Maksimum Arz425,000,000