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Standard Protocol, Polkadot ekosisteminde faaliyet gösterecek sentetik varlıklar için ilk Teminatlandırılmış Yeniden Ödenebilir Stablecoin (CRS) protokolüdür. Polygon'dan #DefiForAll Fonu ile ödüllendirilmiştir ve aynı zamanda Kore'den Polkadot Web3 vakıf hibesi alan ilk ve tek projedir ve küresel topluluk büyüme yaklaşımıyla gurur duymaktadır.