STND | STND Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
STND Hızlı Proje Tanıtımı
Standard Protocol, Polkadot ekosisteminde faaliyet gösterecek sentetik varlıklar için ilk Teminatlandırılmış Yeniden Ödenebilir Stablecoin (CRS) protokolüdür. Polygon'dan #DefiForAll Fonu ile ödüllendirilmiştir ve aynı zamanda Kore'den Polkadot Web3 vakıf hibesi alan ilk ve tek projedir ve küresel topluluk büyüme yaklaşımıyla gurur duymaktadır.STND geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSTND
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSTND
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000