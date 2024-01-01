Stretch To Earn geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Satino, Asya kültürünün derin köklerinden ilham alan ve bu zengin mirası blok zinciri teknolojisiyle harmanlayan bir blok zinciri projesi olarak ortaya çıkmaktadır. Projenin vurgulanan temel özellikleri arasında Asya kültürü merkezli olması, çok sektörlü kullanım ve evrensel benimseme bulunmaktadır. SatinoToken ($STN), projenin temel değer taşıyıcısı olarak hizmet vermektedir. Ayrıca, kullanıcılar arasında değer transferini ve işlem ücretlerini kolaylaştırır.