Stretch To Earn | STN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Stretch To Earn Hızlı Proje Tanıtımı
Satino, Asya kültürünün derin köklerinden ilham alan ve bu zengin mirası blok zinciri teknolojisiyle harmanlayan bir blok zinciri projesi olarak ortaya çıkmaktadır. Projenin vurgulanan temel özellikleri arasında Asya kültürü merkezli olması, çok sektörlü kullanım ve evrensel benimseme bulunmaktadır. SatinoToken ($STN), projenin temel değer taşıyıcısı olarak hizmet vermektedir. Ayrıca, kullanıcılar arasında değer transferini ve işlem ücretlerini kolaylaştırır.Stretch To Earn geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSTN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSTN
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000