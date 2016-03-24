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Steem | Steem Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Steem Hızlı Proje Tanıtımı

Steem, sosyal bilgileri depolayan ve Beyin Kanıtı algoritmasına dayalı olarak belirteçleri dağıtan açık kaynaklı bir blok zinciri protokolüdür. Dünyanın en hızlı işlem hızı ve en büyük işlem hacmi blok zinciri olan Steem, meşgul.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.ses vb. dahil olmak üzere kullanıcı odaklı uygulamalar için birden fazla blok zinciri protokolünü destekleyebilir. Steem blok zinciri, uygulamalarının kullanıcı içeriğini, sosyal yayınları, hesap bilgilerini, JSON meta verilerini vb. bu bilgiyi paylaştığınız için. STEEM jetonları, Steem'in üç saniyelik modülü ve Delegated of Stake algoritması sayesinde üç saniyelik transferler ve ücret yok gibi sınıfının en iyisi özelliklere sahiptir.
Steem geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Steem Token MEXC'de

MEXC Borsası, Steem (Steem) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de Steem alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Steem satın almak veya MEXC Steem ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Steem tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen Steem vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSTEEM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSteem
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2016-03-24
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz328,541,327
STEEM Fiyat HesaplayıcıSteem Satın Alma

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