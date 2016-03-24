Steem | Steem Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Steem Hızlı Proje Tanıtımı
Steem, sosyal bilgileri depolayan ve Beyin Kanıtı algoritmasına dayalı olarak belirteçleri dağıtan açık kaynaklı bir blok zinciri protokolüdür. Dünyanın en hızlı işlem hızı ve en büyük işlem hacmi blok zinciri olan Steem, meşgul.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.ses vb. dahil olmak üzere kullanıcı odaklı uygulamalar için birden fazla blok zinciri protokolünü destekleyebilir. Steem blok zinciri, uygulamalarının kullanıcı içeriğini, sosyal yayınları, hesap bilgilerini, JSON meta verilerini vb. bu bilgiyi paylaştığınız için. STEEM jetonları, Steem'in üç saniyelik modülü ve Delegated of Stake algoritması sayesinde üç saniyelik transferler ve ücret yok gibi sınıfının en iyisi özelliklere sahiptir.Steem geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Steem Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSTEEM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSteem
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2016-03-24
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz328,541,327