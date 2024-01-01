STBU | STBU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
STBU Hızlı Proje Tanıtımı
Stobox, kullanıcıların dijital varlıklardan ve tokenize menkul kıymetlerden yararlanmasına yardımcı olmak için teknoloji ve danışmanlık sağlayan üst düzey ödüllü bir tokenizasyon şirketidir. Misyonları, işletmelerin tokenizasyonu benimsemesini ve Gerçek Dünya Varlıkları ile yeni fırsatların kilidini açmasını her zamankinden daha kolay hale getirmektir.STBU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
STBU Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSTBU
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSTBU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000