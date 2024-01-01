STBU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Stobox, kullanıcıların dijital varlıklardan ve tokenize menkul kıymetlerden yararlanmasına yardımcı olmak için teknoloji ve danışmanlık sağlayan üst düzey ödüllü bir tokenizasyon şirketidir. Misyonları, işletmelerin tokenizasyonu benimsemesini ve Gerçek Dünya Varlıkları ile yeni fırsatların kilidini açmasını her zamankinden daha kolay hale getirmektir.