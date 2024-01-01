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STAT, dünyada Trader NFT'yi tanıtan ilk projedir. Trader NFT, NFT sahiplerine, yatırımcıların gerçek zamanlı işlem geçmişine erişme olanağı tanır. STAT, yatırımcılar için çeşitli hizmetler geliştirmektedir ve bu hizmetler STAT tokenlerine dayanmaktadır.