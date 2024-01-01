STAT | STAT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
STAT Hızlı Proje Tanıtımı
STAT, dünyada Trader NFT'yi tanıtan ilk projedir. Trader NFT, NFT sahiplerine, yatırımcıların gerçek zamanlı işlem geçmişine erişme olanağı tanır. STAT, yatırımcılar için çeşitli hizmetler geliştirmektedir ve bu hizmetler STAT tokenlerine dayanmaktadır.STAT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
STAT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSTAT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSTAT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000