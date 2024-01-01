Starlink | STARL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Starlink Hızlı Proje Tanıtımı
STARL, %100 topluluğa ait ilk merkeziyetsiz sanal alan projesidir. $STARL, Starl Ekosisteminin yönetişim tokenidir. Güneş sistemini keşfederken sanal uydular, uzay araçları, araziler alabilir ve satabilirsiniz.Starlink geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSTARL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSTARL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000,000