Shell Trade | SS20 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Shell Trade Hızlı Proje Tanıtımı
Shell Trade, Bitcoin (BTC) ve Solana ağları arasındaki likiditeyi sorunsuz bir şekilde entegre etmek, akışkan varlık transferini ve birlikte çalışabilirliği kolaylaştırmak için tasarlanmış öncü bir protokoldür.Shell Trade geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SS20 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSS20
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSS20
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz657,365,951.2