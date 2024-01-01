Shell Trade geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Shell Trade, Bitcoin (BTC) ve Solana ağları arasındaki likiditeyi sorunsuz bir şekilde entegre etmek, akışkan varlık transferini ve birlikte çalışabilirliği kolaylaştırmak için tasarlanmış öncü bir protokoldür.