SRT | SRT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SRT Hızlı Proje Tanıtımı
Smart Rewards Token platformu, tüketicilerin varlıkları için teşvikler alabilen üretken varlıklar olduğunu kabul eder ve göz ardı edilen 'küçük ödül işleme' yöntemiyle tüketici ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlar.SRT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SRT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSRT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSRT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz15,000,000,000