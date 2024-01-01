SRT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Smart Rewards Token platformu, tüketicilerin varlıkları için teşvikler alabilen üretken varlıklar olduğunu kabul eder ve göz ardı edilen 'küçük ödül işleme' yöntemiyle tüketici ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlar.