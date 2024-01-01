SaitaRealty | SRLTY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SaitaRealty Hızlı Proje Tanıtımı
SaitaRealty, Saitama ekosisteminde gerçek dünya gayrimenkulüne Web 3.0 yaklaşımı getiren bir uydu tokendir. SaitaRealty, token alıcılarının altyapıyı finanse eden ve gelişmelerden kar getiren tokenomikler aracılığıyla bir emlak ekosisteminde hissedar olmasını sağlayacaktır.SaitaRealty geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SRLTY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSRLTY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSRLTY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz120,000,000,000