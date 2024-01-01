SaitaRealty geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SaitaRealty, Saitama ekosisteminde gerçek dünya gayrimenkulüne Web 3.0 yaklaşımı getiren bir uydu tokendir. SaitaRealty, token alıcılarının altyapıyı finanse eden ve gelişmelerden kar getiren tokenomikler aracılığıyla bir emlak ekosisteminde hissedar olmasını sağlayacaktır.