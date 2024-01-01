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Squid Grow | SQUIDGROW Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Squid Grow Hızlı Proje Tanıtımı

SquidGrow, anonim kripto milyarderi “Shibtoshi” tarafından kavramsallaştırılmıştır ve büyüyen bir meme-yardımcı token için sınırları zorlar ve emsaller belirler. Shibtoshi, SquidGrow'u birçok iyi araştırılmış bağlantı ve deneyim yoluyla en üst seviyeye ulaşmak için mükemmel bir şekilde konumlandıran en büyük Shiba Inu sahiplerinden biridir. Temel odak noktası, büyük pazarlama kampanyaları yoluyla gelişen bir topluluk oluşturmaktır. Genel halkın, kriptonun yaşamı değiştiren etkilerini deneyimlemesine yardımcı olmak üzerine odaklanır. SquidGrow topluluğu bu projenin temelidir. Ancak onları bir sonraki seviyeye taşıyacak olan şey, hem Binance hem de Ethereum blok zincirlerinde çalışan dahiyane uygulamalarıdır.
Squid Grow geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SQUIDGROW Token MEXC'de

MEXC Borsası, Squid Grow (SQUIDGROW ) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SQUIDGROW alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Squid Grow satın almak veya MEXC SQUIDGROW ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSQUIDGROW
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSQUIDGROW
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000
SQUIDGROW Fiyat HesaplayıcıSquid Grow Satın Alma

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