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SquidGrow, anonim kripto milyarderi “Shibtoshi” tarafından kavramsallaştırılmıştır ve büyüyen bir meme-yardımcı token için sınırları zorlar ve emsaller belirler. Shibtoshi, SquidGrow'u birçok iyi araştırılmış bağlantı ve deneyim yoluyla en üst seviyeye ulaşmak için mükemmel bir şekilde konumlandıran en büyük Shiba Inu sahiplerinden biridir. Temel odak noktası, büyük pazarlama kampanyaları yoluyla gelişen bir topluluk oluşturmaktır. Genel halkın, kriptonun yaşamı değiştiren etkilerini deneyimlemesine yardımcı olmak üzerine odaklanır. SquidGrow topluluğu bu projenin temelidir. Ancak onları bir sonraki seviyeye taşıyacak olan şey, hem Binance hem de Ethereum blok zincirlerinde çalışan dahiyane uygulamalarıdır.