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Spume Protokolü, Ethereum blok zincirindeki fiziksel ve dijital takas edilemez token varlıkları için ödeme altyapısını kolaylaştıran uçtan uca bir işlem katmanıdır. Spume Protokolü, herkesin hem fiziksel hem de dijital varlıkları tokenleştirebilmesini sağlarken zincir üstü ödeme işlemcileri ile tamamlanmış markalı ve kişiselleştirilmiş NFT vitrinleri oluşturmasını sağlayacaktır.