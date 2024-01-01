Spume Protocol | SPUME Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Spume Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Spume Protokolü, Ethereum blok zincirindeki fiziksel ve dijital takas edilemez token varlıkları için ödeme altyapısını kolaylaştıran uçtan uca bir işlem katmanıdır. Spume Protokolü, herkesin hem fiziksel hem de dijital varlıkları tokenleştirebilmesini sağlarken zincir üstü ödeme işlemcileri ile tamamlanmış markalı ve kişiselleştirilmiş NFT vitrinleri oluşturmasını sağlayacaktır.Spume Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSPUME
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSPUME
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000