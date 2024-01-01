SpongeBob | SPONGE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SpongeBob Hızlı Proje Tanıtımı
$SPONGE, sizi nemi emmeye hazırlayan topluluk meme tokenidir! $SPONGE satın alın ve deniz altındaki gelmiş geçmiş en büyük Bikini Bottom topluluğuna katılın.SpongeBob geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SPONGE Token MEXC'de
MEXC Borsası, SpongeBob (SPONGE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SPONGE
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak SpongeBob satın almak veya MEXC SPONGE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için SpongeBob tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SPONGE vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSPONGE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSPONGE
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz40,400,000,000