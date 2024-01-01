Spirit | SPIRIT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Spirit Hızlı Proje Tanıtımı
Spirit Token, hepimizin içinde var olan soyut cevheri herkese hatırlatmayı amaçlamaktadır.Spirit geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SPIRIT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSPIRIT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSPIRIT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000