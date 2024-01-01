SPGBB | SPGBB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SPGBB Hızlı Proje Tanıtımı
SpongeBob Coin, Bikini Bottom'un güçlü lideri, en güçlü memecoin olacaktır.SPGBB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SPGBB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSPGBB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSPGBB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000,000