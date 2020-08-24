SPA | SPA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SPA Hızlı Proje Tanıtımı
"Sperax DeFi Hizmetlerini Herkes İçin Erişilebilir Hale Getiriyor
Orijinal blok zinciri tasarımımız --- BDLS konsensüs protokolüyle inşa edilen Sperax, Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA) ve Ethereum (Casper FFG) gibi diğer üst düzey BFT konsensüs tabanlı blok zincirlerine kıyasla gerçek internet ortamında oldukça güvenli ve yüksek performanslı bir blok zinciri sunar. Sperax blok zincir konsensüs altyapısının üzerine, Sperax Vakfı, halka açık blok zinciri ekosistemleri arasında bir ilk olan yerel bir çoklu para birimi stabil coin olan sCOIN'i çıkarır. İnternet kullanıcılarıyla kripto-yerel uygulamaları arasındaki alanı doldurmak amaçlanır. Sperax'ta, daha fazla insanın blok zinciri özellikli Merkeziyetsiz Finans (DeFi) uygulamalarının avantajlarından yararlanmayı hak ettiğine inanıyoruz. 2020 Ocak ayında Sperax, Outlier Ventures, FBG Capital ve Newstyle Capital gibi önde gelen yatırımcılarla tohum finansman turunda 6 milyon USD'nin üzerinde fon sağlandı. 18 Mart 2020'de Sperax, Kore'nin en büyük kripto para topluluğu olan Cobak'ta ilk halka açık satışını başlattı. 200 bin USD'lik arz 20 dakikadan kısa bir sürede satıldı.
SPA, Sperax blok zinciri için yerel fayda tokenidir. Ekosistemi besler ve ağın değerini yansıtır. SPA ayrıca token sahiplerine sistemdeki yönetim sürecine katılma hakkı verir."SPA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SPA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSPA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSPA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-08-24
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000