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The Unfettered, blok zincirinde benzersiz, merkezi olmayan oyun deneyimi sunan rol yapma video oyunudur. Oyun, oyunculara sürükleyici ve zorlu bir oyun deneyimi sağlamak için tasarlanan Unreal Engine 4 üzerinde Trender Software tarafından geliştirilen ruh benzeri bir türe sahiptir. The Unfettered'ın misyonu, gerçek oyun özgürlüğü sağlamak, vizyonu ise adil ve şeffaf bir oyun ekosistemi yaratmaktır.