The Unfettered Souls | SOULS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
The Unfettered Souls Hızlı Proje Tanıtımı
The Unfettered, blok zincirinde benzersiz, merkezi olmayan oyun deneyimi sunan rol yapma video oyunudur. Oyun, oyunculara sürükleyici ve zorlu bir oyun deneyimi sağlamak için tasarlanan Unreal Engine 4 üzerinde Trender Software tarafından geliştirilen ruh benzeri bir türe sahiptir. The Unfettered'ın misyonu, gerçek oyun özgürlüğü sağlamak, vizyonu ise adil ve şeffaf bir oyun ekosistemi yaratmaktır.The Unfettered Souls geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSOULS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSOULS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000