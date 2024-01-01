Soulsaver | SOUL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Soulsaver Hızlı Proje Tanıtımı
Soulsaver, parametre olarak NFT ile oluşturulmuş bir P2E oyun ekosistemidir. Soulsaver Proje Ekibi tarafından geliştirilen P2E oyunu Soulsaver, mevcut çevrimiçi oyunu Ghost Online'dan ilham alan, blok zinciri tabanlı bir boşta stratejik simülasyon RPG'sidir. Ekibimiz, Soulsaver'ın geliştirilmesi için temel olarak P2E için optimize edilmiş boşta kalan stratejik simülasyon türünü Ghost Online'ın IP'si ile birleştirdi. Bununla ekibimiz, herkesin kolayca ve rahat bir şekilde keyfini çıkarabileceği popüler P2E oyunlarına hizmet veren blok zinciri tabanlı bir ekosistem geliştirmeyi amaçlıyor.Soulsaver geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSOUL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSOUL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000,000