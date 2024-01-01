SOS Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

$SOS, tüm NFT ekosistemini beslemek amacıyla tüm NFT içerik yaratıcılarını, koleksiyoncularını ve pazarlarını teşvik etmek, korumak ve takdir etmek için kullanılan tokendir.