SophiaVerse | SOPH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SophiaVerse Hızlı Proje Tanıtımı
SophiaVerse, yapay zeka programlama ve SOPH fayda tokeninin kullanımı aracılığıyla oyun yoluyla Sophia'nın geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuş oyunlaştırılmış bir altyapıdır. SophiaVerse'in amacı, yararlı bir Tekilliğe yol açan süper zeki sistemler oluşturmak için insanların ve yapay zekanın birlikte çalışabileceği oyunlaştırılmış, merkeziyetsiz bir yapay zeka ekosistemi yaratmaktır.SophiaVerse geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SOPH Token MEXC'de
MEXC Borsası, SophiaVerse (SOPH) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SOPH
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak SophiaVerse satın almak veya MEXC SOPH ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için SophiaVerse tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SOPH vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSOPH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSOPH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000