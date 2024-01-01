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SoonSwap (SOON), NFT piyasasında likidite oluşturmak amacıyla daha fazla NFT'nin gerçek zamanlı dolaşmasına olanak sağlayarak, AMM likidite havuzu ve emir defterinin eşleştirme mekanizmasını kullanan, yüksek topluluk katılımı ve liderliğine sahip merkeziyetsiz bir AMM NFT piyasasıdır.