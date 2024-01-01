SoonSwap | SOON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SoonSwap Hızlı Proje Tanıtımı
SoonSwap (SOON), NFT piyasasında likidite oluşturmak amacıyla daha fazla NFT'nin gerçek zamanlı dolaşmasına olanak sağlayarak, AMM likidite havuzu ve emir defterinin eşleştirme mekanizmasını kullanan, yüksek topluluk katılımı ve liderliğine sahip merkeziyetsiz bir AMM NFT piyasasıdır.SoonSwap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SOON Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSOON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSOON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000