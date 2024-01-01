Sonne Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Sonne Finance, bireylerin, kurumların ve protokollerin finansal hizmetlere erişmesi için Optimism üzerine kurulu ilk yerel merkeziyetsiz borç verme protokolüdür. Optimism üzerinde kullanıcılara hizmet veren, izinsiz, açık kaynaklı ve Optimistic bir protokoldür. Kullanıcılar varlıklarını yatırabilir, teminat olarak kullanabilir ve karşılığında borç alabilirler.