Sonne Finance | Sonne Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Sonne Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Sonne Finance, bireylerin, kurumların ve protokollerin finansal hizmetlere erişmesi için Optimism üzerine kurulu ilk yerel merkeziyetsiz borç verme protokolüdür. Optimism üzerinde kullanıcılara hizmet veren, izinsiz, açık kaynaklı ve Optimistic bir protokoldür. Kullanıcılar varlıklarını yatırabilir, teminat olarak kullanabilir ve karşılığında borç alabilirler.Sonne Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Sonne Token MEXC'de
MEXC Borsası, Sonne Finance (Sonne) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de Sonne
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Tokenin İngilizce adıSONNE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSONNE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000