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Sologenic | SOLO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Sologenic Hızlı Proje Tanıtımı

Sologenic, varlık alım satım endüstrisini köklü bir değişime uğratıyor: Tokenize Menkul Kıymetler, Kripto Varlıklar ve NFT'ler. Tokenize Menkul Kıymetler: Sologenic ekosistemi, geleneksel finansal piyasalar ve özel sektöre ait çok çeşitli varlıkların talep üzerine tokenleştirilmesinde kullanır. Tüm varlıklar, Avrupa Birliği'ndeki SAXO bankası aracılığıyla gerçek dünya hisse senetleriyle (CFD DEĞİL) 1:1 oranında desteklenir. Sologenic ayrıca hisse senedi birleşmelerini ve temettüleri destekler.
Sologenic geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SOLO Token MEXC'de

MEXC Borsası, Sologenic (SOLO) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SOLO alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Sologenic satın almak veya MEXC SOLO ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Sologenic tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SOLO vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSOLO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSOLO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz400,000,000
SOLO Fiyat HesaplayıcıSologenic Satın Alma

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