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Sologenic, varlık alım satım endüstrisini köklü bir değişime uğratıyor: Tokenize Menkul Kıymetler, Kripto Varlıklar ve NFT'ler. Tokenize Menkul Kıymetler: Sologenic ekosistemi, geleneksel finansal piyasalar ve özel sektöre ait çok çeşitli varlıkların talep üzerine tokenleştirilmesinde kullanır. Tüm varlıklar, Avrupa Birliği'ndeki SAXO bankası aracılığıyla gerçek dünya hisse senetleriyle (CFD DEĞİL) 1:1 oranında desteklenir. Sologenic ayrıca hisse senedi birleşmelerini ve temettüleri destekler.