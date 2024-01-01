Sologenic | SOLO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Sologenic Hızlı Proje Tanıtımı
Sologenic, varlık alım satım endüstrisini köklü bir değişime uğratıyor: Tokenize Menkul Kıymetler, Kripto Varlıklar ve NFT'ler. Tokenize Menkul Kıymetler: Sologenic ekosistemi, geleneksel finansal piyasalar ve özel sektöre ait çok çeşitli varlıkların talep üzerine tokenleştirilmesinde kullanır. Tüm varlıklar, Avrupa Birliği'ndeki SAXO bankası aracılığıyla gerçek dünya hisse senetleriyle (CFD DEĞİL) 1:1 oranında desteklenir. Sologenic ayrıca hisse senedi birleşmelerini ve temettüleri destekler.Sologenic geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SOLO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSOLO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSOLO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz400,000,000