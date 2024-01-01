SOLAV geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

"Sanat Eseri Değerlerinin Çözümü" ifadesinin kısaltması olan SOLAV, güvenli ve şeffaf sanat kimlik doğrulaması, mülkiyet doğrulaması ve takibi için blok zinciri teknolojisinden yararlanarak sanat yatırımı deneyiminde devrim yaratmaya kendini adamıştır.