SOLAV | SOLAV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SOLAV Hızlı Proje Tanıtımı
"Sanat Eseri Değerlerinin Çözümü" ifadesinin kısaltması olan SOLAV, güvenli ve şeffaf sanat kimlik doğrulaması, mülkiyet doğrulaması ve takibi için blok zinciri teknolojisinden yararlanarak sanat yatırımı deneyiminde devrim yaratmaya kendini adamıştır.SOLAV geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSOLAV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSOLAV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000