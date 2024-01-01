SOLANAX | SOLANAX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SOLANAX Hızlı Proje Tanıtımı
SOLANAX, BNB Akıllı Zinciri üzerinde yer alan bir meme coindir.SOLANAX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SOLANAX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSOLANAX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSOLANAX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,150,000,000,000,000,000