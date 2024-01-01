Solana Baby | SOLANABABY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Solana Baby Hızlı Proje Tanıtımı
Solana Baby, BNB Akıllı Zinciri üzerinde yer alan bir meme coindir.Solana Baby geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SOLANABABY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıSOLANABABY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSOLANABABY
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000,000