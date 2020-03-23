Solana | SOL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Solana Hızlı Proje Tanıtımı
"2017 yılının sonlarında eski Qualcomm, Intel ve Dropbox mühendisleri tarafından kurulan Solana, odak noktası merkeziyetsizlik veya güvenlikten ödün vermeden ölçeklenebilirlik sağlamayı amaçlıyan, tek zincirli, yetkilendirilmiş bir hisse kanıtı protokolüdür. Solana'nın ölçeklendirme çözümünün temelinde, merkeziyetsiz tek ve güvenilir olmayan tek bir zaman kaynağının olmadığı dağıtılmış ağlarda zaman sorununu çözmek için oluşturulmuş geçmiş kanıtı (PoH) saati yer alır. Temelde, Solana şunları sunar:
- Ölçeklenebilirlik: Solana, 400 milisaniyelik blok sürelerini korurken, saniyede 50.000'den fazla işlemi destekleyebilir.
- Merkeziyetsizlik: Türbin blok yayılım protokolünün kullanılmasıyla platform, performans ve ölçeklenebilir işlevlerini korurken binlerce düğümü destekleyebilir.
-Düşük Maliyetli İşlem: Ağdaki işlem maliyetlerinin 1 milyon işlem başına 10 USD'ye mal olduğu tahmin edilmektedir."Solana geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSOL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-03-23
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz488,627,736.54