Status | SNT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Status Hızlı Proje Tanıtımı
Status, Ethereum'da merkezi olmayan uygulamaları (dApps) destekleyen açık kaynaklı bir sohbet platformu ve mobil tarayıcıdır. 22 Haziran 2017'de başlayan ICO, yüksek ısı nedeniyle Ethereum ağının tarihindeki en sıkışık güne neden oldu.Akıllı sözleşmeleri büyük yatırımları sınırladığından, yatırım dağılımı nispeten eşitti ve toplamda yaklaşık 300.000 ETH yükseltildi. .Status geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
SNT Token MEXC'de
MEXC Borsası, Status (SNT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SNT
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Status satın almak veya MEXC SNT ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Status tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SNT vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSNT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSNT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2017-06-29
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.0366 USDT
Maksimum Arz6,804,000,000