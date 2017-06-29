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Status, Ethereum'da merkezi olmayan uygulamaları (dApps) destekleyen açık kaynaklı bir sohbet platformu ve mobil tarayıcıdır. 22 Haziran 2017'de başlayan ICO, yüksek ısı nedeniyle Ethereum ağının tarihindeki en sıkışık güne neden oldu.Akıllı sözleşmeleri büyük yatırımları sınırladığından, yatırım dağılımı nispeten eşitti ve toplamda yaklaşık 300.000 ETH yükseltildi. .