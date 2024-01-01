Sonorus geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Sonorus, müzikseverlerin ve sanatçıların müzikle etkileşimini yeniden şekillendirmek için TrendFi'den yararlanan çığır açan bir platformdur. Zincir üstü oylama sistemimiz sayesinde, müzikseverler en sevdikleri parçaları destekleyerek popülerliklerinin artmasına katkıda bulunabilirler. Şarkılar popülerlik kazandıkça ve şarkılar listelerde yükseldikçe, sanatçılar ve fanlar ödüller kazanabilir ve herkesin müziğe olan tutkusunun tanındığı ve ödüllendirildiği bir topluluğu teşvik edebilir.