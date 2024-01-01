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Sonorus | SNS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Sonorus Hızlı Proje Tanıtımı

Sonorus, müzikseverlerin ve sanatçıların müzikle etkileşimini yeniden şekillendirmek için TrendFi'den yararlanan çığır açan bir platformdur. Zincir üstü oylama sistemimiz sayesinde, müzikseverler en sevdikleri parçaları destekleyerek popülerliklerinin artmasına katkıda bulunabilirler. Şarkılar popülerlik kazandıkça ve şarkılar listelerde yükseldikçe, sanatçılar ve fanlar ödüller kazanabilir ve herkesin müziğe olan tutkusunun tanındığı ve ödüllendirildiği bir topluluğu teşvik edebilir.
Sonorus geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

SNS Token MEXC'de

MEXC Borsası, Sonorus (SNS) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de SNS alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Sonorus satın almak veya MEXC SNS ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Sonorus tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen SNS vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıSNS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSNS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
SNS Fiyat HesaplayıcıSonorus Satın Alma

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