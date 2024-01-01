Sonorus | SNS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Sonorus Hızlı Proje Tanıtımı
Sonorus, müzikseverlerin ve sanatçıların müzikle etkileşimini yeniden şekillendirmek için TrendFi'den yararlanan çığır açan bir platformdur. Zincir üstü oylama sistemimiz sayesinde, müzikseverler en sevdikleri parçaları destekleyerek popülerliklerinin artmasına katkıda bulunabilirler. Şarkılar popülerlik kazandıkça ve şarkılar listelerde yükseldikçe, sanatçılar ve fanlar ödüller kazanabilir ve herkesin müziğe olan tutkusunun tanındığı ve ödüllendirildiği bir topluluğu teşvik edebilir.Sonorus geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSNS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSNS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000