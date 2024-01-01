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SNEK, ekibe ayrılan arzın %0'ını ve en başından itibaren yüksek dolaşımdaki arzı/düşük emisyonları içeren adil ve dağıtık bir lansman ile Cardano'daki en soğuk meme coini olmayı hedefliyor. Ayrıca, Cardano'daki toplulukları birleştirmek ve dış zincirlerden yeni kullanıcıları dahil etmeyi amaçlıyor.