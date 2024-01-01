SNEK | SNEK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
SNEK Hızlı Proje Tanıtımı
SNEK, ekibe ayrılan arzın %0'ını ve en başından itibaren yüksek dolaşımdaki arzı/düşük emisyonları içeren adil ve dağıtık bir lansman ile Cardano'daki en soğuk meme coini olmayı hedefliyor. Ayrıca, Cardano'daki toplulukları birleştirmek ve dış zincirlerden yeni kullanıcıları dahil etmeyi amaçlıyor.SNEK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıSNEK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıSNEK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz76,715,880,000